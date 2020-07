Mann schlägt Security ins Gesicht

In der Flüchtlingsunterkunft in der Binger Straße ist in der Nacht zum Mittwoch der Streit zweier Männer eskaliert. Denn als zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schlichtend eingriffen und zwischen die 21- und 23-jährigen Beteiligten traten, schlug der 21-Jährige einem der Securitys mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.