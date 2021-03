Mann schlägt 57-Jährigen auf der Straße zusammen

Ein 57-Jähriger ist am Dienstag gegen 19 Uhr in der Merowinger Straße in Sigmaringen angegriffen und zusammengeschlagen worden.

Der 36 Jahre alte Angreifer stieß den Älteren zu Boden und schlug dort mehrfach auf ihn ein.

Als Anwohner und Zeugen, die den Vorfall beobachteten, eingreifen wollten und drohten die Polizei zu rufen, ließ der 36-Jährige von seinem Opfer ab und fuhr in seinem Auto davon.

Wegen der Verletzungen ließ sich der 57-Jährige nach dem Angriff vom Arzt behandeln. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Strafverfahren eingeleitet.