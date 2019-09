Aus bislang unbekanntem Grund ist es Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Laiz zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 55-jähriger Mann hielt im Treppenhaus einen 57-jährigen Mann an seiner Jacke fest und schlug ihm ins Gesicht. Der 57-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, weshalb sich nun der Angreifer wegen Körperverletzung verantworten müssen wird.