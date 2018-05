Ohne ersichtlichen Grund hat am Mittwoch gegen 17.45 Uhr ein 25-jähriger Mann einen an der Bushaltestelle am Leopoldplatz wartenden 29-Jährigen angepöbelt und ihn im weiteren Verlauf unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige stürzte dabei zu Boden und zog sich eine Schürfwunde zu, berichtet die Polizei. Gegen den mit rund 1,7 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.