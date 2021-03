Mann rammt Auto in Polizeikontrolle

Stark alkoholisiert hat ein 31-Jähriger am Montag bei einer Verkehrskontrolle am Mühlbergtunnel für etwa 2000 Euro Schaden gesorgt. Darüber informiert die Polizei am Dienstag. Der Mann war auf der B 32 von den Beamten angehalten worden und sollte in eine Parkbucht fahren. Beim Versuch, das zu tun, touchierte der Mann einen nachfolgenden Wagen. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle des 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest und führten daher einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von nahezu zwei Promille ergab. Anschließend musste der BMW-Fahrer die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und untersagten die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.