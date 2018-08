Mann packt seine Freundin am Hals

Vermutlich aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten ist es am Sonntag gegen 1.15 Uhr bei einem Gebäude der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann aus Togo und einer 32-jährigen Frau aus Nigeria gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 18-Jährige die Frau zuerst am Hals gepackt und dann gegen einen Baum gestoßen haben. Hierbei erlitt sie Verletzungen am Hinterkopf und musste schließlich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, teilt die Polizei weiter mit. Bei den anschließenden Maßnahmen durch den Sicherheitsdienst leistete der 18-jährige Tatverdächtige Widerstand und beleidigte und attackierte die Sicherheitsmitarbeiter. Er musste daher auf richterliche Anordnung bis zum Morgen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.