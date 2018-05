Mann macht sich an Auto zu schaffen

Weil er sich an mehreren parkenden Autos zu schaffen gemacht hat, ist ein 29-jähriger Mann in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in Sigmaringen einem Passanten aufgefallen. Als sich der 29-Jährige während seines Treibens in ein unverschlossenes Autos setzte und den Stauraum unter dem Beifahrersitz durchsuchte, griff der Zeuge ein und hielt den Tatverdächtigen fest, teilt die Polzei mit. Dennoch gelang es dem mutmaßlichen Täter, sich loszureißen und zu flüchten. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen kurze Zeit später in Sigmaringen aufgreifen und vorläufig festnehmen.