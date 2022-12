Mann ist nach etlichen Diebstählen in Haft

Das Amtsgericht Sigmaringen hat Haftbefehl gegen einen 40 Jahre alten georgischen Staatsangehörigen erlassen, nachdem der Mann in den vergangenen Monaten etliche Diebstähle im Bereich Sigmaringen begangen hat. Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen ist es gelungen, dem 40-Jährigen unzählige Ladendiebstähle nachzuweisen. Bei einer Durchsuchung des von dem Tatverdächtigen bewohnten Zimmers im August fanden die Polizisten nicht nur das Diebesgut aus den Ladendiebstählen, sondern auch Gegenstände, die er anderen Personen gestohlen hatte. Die Beamten stellten das Stehlgut sicher und zeigten den 40-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an. Völlig unbeeindruckt von den Strafverfahren setzte der Mann seine Diebstahlsserie jedoch weiterhin fort.

Weitere Ladendiebstähle im Oktober konnten die Ermittler dem 40-Jährigen ebenfalls nachweisen. Wegen entsprechender Vortaten im nördlichen Teil des Landes und weil bei dem 40-Jährigen Fluchtgefahr bestand, erließ das Amtsgericht Sigmaringen im Dezember Haftbefehl gegen den Mann. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen schließlich am Dienstag in der Landeserstaufnahmestelle in der Binger Straße fest. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.