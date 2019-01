Mann greift Securitymann mit Messer an

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, die am Dienstagabend gegen 19 Uhr vor dem Kaufland stattgefunden hat. Einem 30-jährigen Sicherheitsmann des Supermarkts fielen laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr zwei alkoholisierte, dunkelhäutige Männer auf, die sich lautstark hänselten und laute Musik hörten. Da hierdurch mehrere Kunden eingeschüchtert waren, schickte der Security-Mitarbeiter die Männer weg.

Eine Stunde später verließ der 30-Jährige das Gebäude, wo er erneut auf die zuvor weggeschickten dunkelhäutigen Männer traf. Als er diesen untersagte, das Geschäft alkoholisiert zu betreten, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Männer den Security-Mitarbeiter attackierte und gegen die Wand stieß. Dieser wehrte sich und brachte den Angreifer zu Boden. Kurze Zeit später spürte der 30-jährige einen Stich am Bein und ließ daraufhin den Angreifer los. Dabei bemerkte er, dass dieser einen messerähnlichen Gegenstand in der Faust hielt. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wich daraufhin zurück, zumal der Unbekannte mehrmals Stiche in seine Richtung andeutete. Während sich der Angegriffene in das Lebensmittelgeschäft zurückzog, flohen die beiden dunkelhäutigen Männer in unbekannte Richtung. Der Angreifer hatte nach den Angaben Opfers eine blaue Jeans getragen und eine normale Statur. Sein Begleiter hatte den Geschädigten nicht angegriffen und versuchte während der Auseinandersetzung mehrere Male schlichtend einzuwirken. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/10 42 20, zu informieren.