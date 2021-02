Mann greift Passanten in der Innenstadt an

Ein 44-jähriger betrunkener Mann soll in der Apothekergasse einen Streit verursacht und einen Mann mit der Faust in Gesicht geschlagen haben. Zu dem Einsatz wurde die Polizei am Mittwoch gegen 19 Uhr gerufen.

Nach Angaben der Beteiligten sollen zwei der Passanten von einem 44-jährigen Fußgänger, der sichtlich alkoholisiert war, zunächst verbal angegangen worden sein. Anschließend soll er einen der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung beobachtet hatte, eilte den beiden Männern zu Hilfe, um den aggressiven 44-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten am Boden zu fixieren. Da sich der Mann auch gegenüber den Beamten nicht einsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Köperverletzung.