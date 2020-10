Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Zu einer Blutentnahme musste ein 20-Jähriger am Dienstagabend eine Polizeistreife begleiten, nachdem sich der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Fahrer in der Schützenstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf den Konsum von illegalen Substanzen fest. Ein Urintest des Mannes schlug positiv auf THC an, weshalb die Beamten ihm eine Weiterfahrt untersagten.