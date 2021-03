Nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist ein Autofahrer gewesen, den eine Polizeistreife am Montagabend in der Burgstraße kontrollierte. Die Fahrt endete für ihn laut der Polizeimitteilung daraufhin abrupt - den Wagen musste er an Ort und Stelle stehen lassen. Auf den 62-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.