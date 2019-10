Mann fährt mit zwei Promille Auto

Mit einem Wert von über zwei Promille ist ein 34-Jähriger am Montagnachmittag in der Binger Straße in Sigmaringen Auto gefahren. Das teilt die Polizei Sigmaringen mit, die den Mann bei einer Kontrolle erwischte. Bei der Überprüfung nahmen die Polizisten Atemalkohol wahr, woraufhin sie einen Alkoholtest machten. Dieser zeigte den besagten Promillewert an, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlassten. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.