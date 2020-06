Mann fährt betrunken zum Schnellimbiss

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am späten Samstagabend betrunken im Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in Sigmaringen aufgefallen. Laut Polizei stand er deutlich unter Alkoholeinwirkung. Der Mann war demnach so betrunken, dass er Kleingeld fallen ließ und weitere offensichtliche Ausfallerscheinungen zeigte. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den 26-Jährigen noch auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants kontrollieren. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,7 Promille, weswegen dem Autofahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 26-Jährige diesen angeblich verloren hat. Weitere Ermittlungen diesbezüglich folgen, ebenso wie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, teilt die Polizei mit.