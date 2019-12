Mann fährt betrunken ohne Führerschein

Rund 1,7 Promille hat der Alkoholtest eines 52-jährigen Autofahrers ergeben, der am Sonntag gegen 2.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Mühlbergstraße in Sigmaringen kontrolliert wurde. Dabei gab der Autofahrer zu, keinen Führerschein zu besitzen. Im Krankenhaus veranlassten die Polizisten eine Blutabnahme. Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Autofahrer nun verantworten.