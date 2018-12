Mann erleidet leichte Verbrennung

Ein 21-jähriger Mann hat am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 19.30 Uhr leichte Verletzungen bei einem Brand in der Straße Am Ziegelacker erlitten. Das teilt die Polizei mit. Beim Anzünden eines Gasherdes entstand eine große Stichflamme, durch die die Stoffhängelampe im Zimmer Feuer fing. Der 21-Jährige konnte das Feuer selbst löschen, so dass die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen keine Löscharbeiten vornehmen musste. Mit dem Rettungsdienst wurde der Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht.