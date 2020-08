Mann bricht bei Ex-Freundin ein und schlägt sie

Eine Wohnungstür eingetreten hat am Montag gegen 13 Uhr ein Mann in der Sigmaringer Bussenstraße. Der alkoholisierte 38-Jährige drang anschließend in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin ein und schlug sie mehrfach. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Dem Angreifer, den kurz darauf eine Polizeistreife stellte, wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. An der Tür entstand Schaden von mehreren Hundert Euro.