Mann bezahlt eine Flasche Bier, die zweite stiehlt er

Wegen versuchten Diebstahls muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr versucht hatte, eine Bierflasche an einer Tankstelle zu stehlen. Wie in der Videoüberwachung zu sehen war, hatte der junge Mann im Verkaufsraum zwei Flaschen Bier aus dem Kühlregal entnommen. Eine der Flaschen stellte er auf dem Weg zu Kasse hinter mehreren Kanistern Frostschutzmittel ab, die andere nahm er mit zur Kasse und bezahlte sie. Auf dem Weg Richtung Ausgang, nahm der Beschuldigte die zuvor versteckte Flasche an sich und wollte den Verkaufsraum verlassen. Der Tankstellenmitarbeiter, der den Diebstahl auf dem Monitor beobachtet hatte, stellte den Beschuldigten allerdings zur Rede und informierte die Polizei.