Mann bewirft Personen mit Bierdose

Wegen versuchter schwerer Körperverletzung wird ein 27-jähriger Mann angezeigt, der am Mittwochabend, 27. Februar, auf der Nepomuk-Brücke eine volle Bierdose nach einem anderen Mann geworfen haben soll. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zuvor war es auf der Brücke zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten 27-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen, in dessen Verlauf der 27-Jährige das Smartphone eines der Kontrahenten über die Nepomuk-Brücke kickte, sodass es völlig zerstört wurde. Daraufhin forderte der Geschädigte den 27-Jährigen auf, für den Schaden an dem Mobiltelefon aufzukommen, was dieser verweigerte. Damit nicht genug: der Alkoholisierte warf seine volle Bierdose nach einem der Männer, dieser konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken und der Dose ausweichen.