Mann beschädigt Tankstelle und flieht

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Montag gegen 10 Uhr an der Tankstelle in der Mühlbergstraße in Sigmaringen ereignet. Darüber informiert die Polizei am Mittwoch. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer touchierte beim Ausparken ein Gebäudeeck der Tankstelle, wodurch ein angebrachter Metallschutz demoliert wurde. Nachdem er den Unfall bemerkt hatte, stieg der Mann aus, um den Sachschaden zu begutachten, fuhr dann aber davon. Der Verkehrsunfall wurde von Videokameras aufgezeichnet und der 78-Jährige so von der Polizei ausfindig gemacht. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Es entstanden laut Polizei mehrere tausend Euro Sachschaden.