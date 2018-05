Mann belästigt Mädchen im Zug

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Zugfahrt von Sigmaringen nach Albstadt ereignet hat. An der Haltestelle Storzingen stieg ein unbekannter Mann in den Zug und setzte sich neben eine 15-jährige Jugendliche. Wie die Polizei mitteilt, belästigte er während der Fahrt das Mädchen, was ihr sehr unangenehm war und sie daraufhin in Straßberg aus dem Zug stieg.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: nicht älter als 25 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, braune etwa fünf Zentimeter lange Haare, an der Seite kurz rasiert und osteuropäisches Aussehen. Zeugen, die den mit einer roten Jacke und weißem T-Shirt bekleideten Mann beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich an die Bundespolizei in Konstanz, Telefon 07531/1 28 80, oder das Polizeirevier in Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.

