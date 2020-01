Mann bedroht Kneipengast mit Messer

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht zum Montag einen Gast in einer Innenstadtkneipe mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich in Sigmaringen. Zuvor hatte sich eine Frau gegen 23 Uhr in der von zwei Männern bedrängt gefühlt. Weil sie Angst hatte, alleine nach Hause zu gehen, sprach sie einen Gast an und bat um Hilfe. Als sich der Gast zwischen die Frau und ihre Bedränger stellte, zog der Jüngere der beiden ein Messer und nahm dem Helfer gegenüber eine drohende Haltung ein. Deswegen wurde die Polizei verständigt. Die zwei Männer verschwanden daraufhin sofort. Eine Streifenbesatzung sichtete das Duo in der Burgstraße. Bei der Personenkontrolle wurde kein Messer gefunden. Anhand der vorliegenden Beschreibung konnte der 20-Jährige als derjenige identifiziert werden, der das Messer in der Hand gehalten haben muss. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet worden. Alle Beteiligten hatten laut Polizei viel Alkohol getrunken, was sich im Ergebnis der durchgeführten Atemalkoholtests widerspiegelte. Er ergab Werte zwischen 1,5 und 2,3 Promille.