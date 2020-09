Mann bedroht Angestellte in Kneipe

Ein 62 Jahre alter Gaststättenbesucher hat am späten Sonntagabend eine 54-jährige Gaststättenangestellte in einem Lokal in der Schwabstraße verbal bedroht, nachdem sie ihn aufgefordert hatte, sich in die Corona-Gästeliste einzutragen. Neben einem bereits erteilten Hausverbot durch den Inhaber kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Bedrohung zu.