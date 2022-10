Mangel ade: So sparen Krankenhäuser Blut

In drei Sparten werden Bluttransfusionen am häufigsten gebraucht, sagt Chefarzt Werner Klingler. Am nötigsten seien sie bei Notfällen, zum Beispiel Unfällen oder Blutgerinnungsstörungen. Nehme ein Patient beispielsweise blutverdünnende Medikamente und stürzt, könne das zu inneren Blutungen führen, bei denen eingegriffen werden muss. Für solche Notfälle können schnell mehrere verschiedene Blutprodukte wie Erythrozytenkonzentrate und Plasma nötig sein.

Blut ist wertvoll und wird in Zeiten sinkender Spenderbereitschaft noch wertvoller. Immer wieder berichten die Blutspendedienste, dass der Mangel phasenweise groß ist, während nach der Pandemie der Bedarf durch das Nachholen verschobener Operationen steigt. Viele Krankenhäuser arbeiten bereits seit Längerem an Lösungen, um weniger Blut zu benötigen, einerseits um Blut zu sparen, andererseits um das Risiko, das bei einer Transfusion entsteht, zu minimieren.

Auch die SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen greifen darauf zurück, und zwar auf einzigartige Weise, denn weil sie recht klein sind, arbeiten alle Abteilungen interdisziplinär zusammen, um Blut zu sparen. Dr. Werner Klingler, Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzherapie sowie Leiter des ambulanten OP-Zentrums erklärt, wie das funktioniert.

1. Eine bessere Vorbereitung

Im ersten Schritt geht es laut Klingler vor einer Operation darum, dass der Patient ausreichend Blut im Körper hat. Deshalb sei es wichtig, eine mögliche Blutarmut zu diagnostizieren und den Eisenwert zu bestimmen. Entsprechend könne im danach medikamentös oder durch eine Ernährungsergänzung die Menge an roten Blutkörperchen gesteigert werden. „Wenn es schnell gehen muss, funktioniert das auch per Infusion“, sagt Klingler, denn

mit vollem Tank fährt es sich sicherer.

2. Die Krankenhäuser vermeiden möglichst den Blutverlust

Während früher bei Operationen sehr viel größere Eingriffe in den Körper nötig waren, nutze die Medizin heutzutage chirurgisch ausgefeilte Techniken und arbeite wesentlich minimalinvasiver, sagt Klingler: „Es ist ein höheres Niveau.“ Das heißt, die Zugangswege sind kleiner, es entstehen weniger Verletzungen. Als Beispiel nennt er Bauchspiegelungen, die per sogenannter Schlüssellochchirurgie umgesetzt werden. „Ein größerer Blutverlust ist in diesen Fällen sehr unwahrscheinlich“, so der Arzt. Diese Techniken seien blutsparend und eine „Riesenentwicklung“ im Vergleich zu früher.

In der Blutbank in Sigmaringen lagern die Transfusionsbeutel. Sie sind nach Blutgruppen sortiert. (Foto: Mareike Keiper)

Sollte es aber doch einmal zu größeren Blutungen kommen, sei es inzwischen möglich, das Blut zu sammeln und per Autotransfusion, also gewissermaßen nach der Wäsche in der Blutwaschmaschine, das eigene Blut wieder zu verabreichen.

Je wärmer der Körper ist, desto schneller gerinnt das Blut. Dr. Werner Klingler

Darüber hinaus werde auch bei Operationen darauf geachtet, dass die Blutgerinnung optimal funktioniert. „Je wärmer der Körper ist, desto schneller gerinnt das Blut“, sagt Klingler. Der Wärmeverlust im OP sei ein Problem, da die Patienten weitgehend entkleidet, die Temperaturregulation des Körpers beeinträchtigt ist und es eine Reinraumlüftung gibt. Im Sigmaringer OP-Saal werden die Patienten deshalb vor und während der OP mit speziellen Decken gewärmt.

3. Transfusionen werden individueller verabreicht

Muss in jedem Fall eine Bluttransfusion verabreicht werden? Diese Frage stellen sich die Ärzte in den Abteilungen und haben dafür auch einen Leitfaden ausgearbeitet. Dabei wird nicht mehr nur auf den Hämoglobinwert geschaut, sondern auch auf andere Faktoren wie Herzrasen, einen abfallenden Blutdruckwert oder Atemnot.

Ein junger Mensch kann einen geringen Blutverlust durchaus wegstecken. Dr. Werner Klingler

Auch Risikofaktoren wie eine Herzschwäche werden laut Klingler einbezogen. „Ein junger Mensch kann einen geringen Blutverlust durchaus wegstecken“, sagt der Chefarzt. All das werde beobachtet, damit entsprechend entschieden werden kann.

Dabei merkt Klingler an, dass Bluttransfusionen auch Risiken mit sich bringen können. Selbst wenn die Bluttransfusion gut vertragen wird, sei das Immunsystem durch die fremden Blutzellen abgelenkt. Das kann sogar den Heilungsprozess beeinträchtigen.

Bevor der Patient auf die OP-Trage kommt, bekommt er eine vorgewärmte Decke auf den Körper gelegt. (Foto: Mareike Keiper)

Auch die Eigenblutspende sei prinzipiell möglich, sagt Klingler, aber sie eigne sich nur für geplante Operationen und berge ein höheres Infektionsrisiko, weil die Spenden über einen langen Zeitraum stattfinden müssten. „Sie stehen häufig aber durch Aufwand und Nutzen in keinem guten Verhältnis“, sagt Klingler.

Diesen Einfluss hat das Patient Blood Management auf die Arbeit des Blutspendediensts

Obwohl der Eindruck entsteht, das Patient Blood Management sei aufgrund sinkender Spenderbereitschaft nötig, ist das nur die halbe Wahrheit. Zwar helfe es auch, in den Phasen, in denen weniger Menschen Blut spenden, die Versorgung stabil zu halten, allerdings ermögliche es im Umkehrschluss auch, den Bedarf herunterzufahren, weshalb weniger Spenden nötig sind, erklärt Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendediensts Baden-Württemberg-Hessen.

Das zeigen auch die Zahlen: Haben im Kreis Sigmaringen 2010 12 306 Menschen Blut gespendet – in dieser Zeit nahm das Patient Blood Management Fahrt auf – haben sich zehn Jahre später 9118 Menschen an die Nadel gewagt, weil es weniger Blutspendetermine durch den sinkenden Bedarf gab. Trotzdem sei eine hohe Anzahl an Spenden weiterhin nötig, denn langfristig werden mehr Menschen älter und brauchen entsprechend auch tendenziell mehr Transfusionen, während die Zahl der Spender, also der Jüngeren abnimmt.