Manfred Mai spricht über Gerechtigkeit

Der Winterlinger Schriftsteller Manfred Mai hat das Hohenzollern-Gymnasium besucht und dort mit Schülern gesprochen und diskutiert.

„Stellt euch mal vor, ihr hättet keine Erinnerung. Ihr wärt gar nicht mehr ihr!“ Ganz aufmerksam hören über 60 Fünftklässler des Hohenzollern-Gymnasiums zwei Schulstunden lang zu, als Manfred Mai, 1949 in Winterlingen geboren und mit über 150 Titeln erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor, derart zu ihnen spricht und sie zum Fragen und Denken anregt.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind ganz verschiedene Texte, aus denen er Abschnitte vorliest. Einmal geht es, ein Auszug aus dem Bauernkriegs-Buch „Nichts als die Freiheit“, um drückende Ungerechtigkeit, die Bauern des 16. Jahrhunderts von ihren Herren zu erdulden haben. Dann steht auch im Roman „Das verkaufte Glück“ die Frage nach Gerechtigkeit im Raum. Hier führt die Zeitreise ins späte 19. Jahrhundert, als in Ravensburg die „Schwabenkinder“ auf dem Kindermarkt angeboten werden, die sich dann bei Bauernfamilien verdingen müssen, bis sie sich, erst nach einem halben Jahr, wieder auf die gefährliche Fußreise in ihre Tiroler Heimat machen dürfen. Immer wieder kreisen die gemeinsam gefassten Gedanken um die Frage: „Wie war denn da die Welt?“

Gespräche entwickeln sich, in denen Manfred Mai den Kindern das Denken und Fühlen früherer Zeiten nahebringt. Auch Hexenverfolgung und peinliche Verhöre werden nicht ausgespart. Die Frage liegt in der Luft: Kann man sich das gefallen lassen? Oder sollte man da nicht aufbegehren? So wird auch deutlich, dass „Geschichte“ nicht nur früher einmal war, sondern auch heute noch alles Geschichte ist.

Die Gedankenreise setzt sich fort bis zu dem mutigen Mädchen Malala aus Pakistan, die gegen die anmaßende Ungerechtigkeit der Taliban aufbegehrte, bis zu Felix Finkbeiner, durch dessen „Plant-for-the-Planet“ über eine Milliarde Bäume gepflanzt worden sind, oder schließlich auch bis zu Greta Thunberg, die sich, wie alle Schüler wissen, für eine konsequente Klimapolitik stark macht.

Mai zeigt viele Gründe für das Lesen auf

Viele Gründe zu lesen werden in diesen zwei Stunden deutlich, denn wer die Welt verstehen will, der muss ihre Geschichte und auch ihre Geschichten kennen und der darf auch zum Denken nicht zu faul sein. Die Zuhörer bedanken sich bei Manfred Mai für diesen anschaulichen, lehrreichen Unterricht und verabschieden den Schriftsteller mit einem kräftigen Applaus.

Hierauf schließt sich noch eine zweite Veranstaltung mit den Sechstklässlern an. Auch hier gelingt es Mai sehr schnell, Zugang zu den jungen Zuhörern zu finden, indem er sich zuerst einmal deren Fragen anhört. Hier wendet sich das Gespräch bald in eine andere Richtung; man will wissen, wie so ein Schriftsteller eigentlich arbeitet: „Woher bekommen Sie die Ideen?“ und „Welches ist ihr Lieblingsbuch?“ lauten einige der zahllosen Fragen der Schüler. Dass längst wieder eine große Nähe zu dem bekannten Autor zu spüren ist, der auch hier vor allem aus seinem Buch „Das verkaufte Glück“ liest, wird auch deutlich, als schließlich über das Thema Fußball gesprochen wird. Zweimal jede Woche spiele er, stellt Mai fest und er fügt stolz hinzu, auch noch ganz gut. Da lässt das Angebot eines Schülers nicht lange auf sich warten: „Sie können ja bei uns in der Pause mitkicken.“