Manches gibt es nur auf dem Ostermarkt zu kaufen

Es duftet nach Zuckerwatte, Bratwurst und gebrannten Mandeln: Der Ostermarkt hat am Dienstag zahlreiche Besucher in die Sigmaringer Innenstadt gelockt, wobei das sonnige Wetter auch seinen Teil dazu beigetragen haben dürfte.

Judith Möckl aus Ablach ist extra für den Markt nach Sigmaringen gefahren. Gekauft hat sie eine Grill- und Bratschnur für Fleischgerichte. „Die gibt es nur hier“, sagt Möckl. Von einem der Händler, der gern seine Produkte an den Mann bringen würde, lässt sie sich gerade die Schuhe polieren. Vorbei an Ständen mit Kleidung, Flaschenbürsten und Gewürzen lassen Lebkuchenherzen nicht nur Kinderaugen leuchten. „Ich bin jedes Jahr auf dem Ostermarkt, ich bin alleinstehend und es ist schön, hier mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, sagt Elfriede Wolf aus Sigmaringendorf. Die Seniorin hat gerade Popcorn am Süßwarenstand gekauft, „Drachenfutter“, wie sie lachend sagt.

Die Leute flanieren in der warmen Vormittagssonne über den Markt, er ist gut besucht aber noch nicht voll. Dem Händler des Süßwarenstandes ist es bereits zu warm. „Das sind die Leute ja gar nicht gewohnt“, sagt er, und hofft auf noch mehr Kundschaft. Eine andere Händlerin, die Gemüsehobel verkauft, rechnet noch mit dem großen Ansturm. „Über die Mittagszeit ist hier mehr los“, sagt sie – und wird Recht behalten.