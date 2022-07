Malteser verstärken Führungsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Katastrophenschutzeinheit der Malteser in Sigmaringen freut sich über vier neue Gruppenführer, die das Führungsteam in Einsätzen ab nun unterstützen werden. Philipp Roßknecht, Alexander Bach, Julian Herborn und Gianluca Rizza haben die Prüfung am dritten Wochenende im Juli erfolgreich bestanden.

Die ehrenamtlichen Helfer der Malteser unterstützen den Rettungsdienst, sichern Brandeinsätze der Feuerwehr ab und bilden die Katastrophenschutzeinheit für den Landkreis. Denis Awanesov als Leiter der Gesamteinheit freut sich mit den neuen Führungskräften und wird im Herbst einen Grundkurs für die Mitarbeit in der Einsatzgruppe der Malteser anbieten.

Wer Interesse an einer Mitarbeit Katastrophenschutz und die Arbeit der Malteser unterstützen will kann sich gerne bei Denis Awanesov unter notfallvorsorge.sigmaringen@malteser.org für die Grundausbildung 2022 melden.

Die Grundausbildung der Malteser wird am Mittwoch 5. Oktober beginnen und zweiwöchig im Oktober und November stattfinden. Mitmachen kann und darf jeder der 17 Jahre alt ist und Sigmaringen in 30 Minuten erreichen kann. Sämtliche Kosten für die Grundausbildung werden die Malteser tragen.