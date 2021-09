Malteser verleihen Stefan Flohr die goldene Verdienstplakette

Sigmaringen (sz) - Die Malteser in Sigmaringen haben Prinz Albrecht von Hohenzollern zum Vorstand berufen, wo er vom langjährigen Stellvertreter Siegbert Gaiser unterstützt wird. Die Geschäftsführung übernimmt Fabian Vees. Martha Horender, Andreas Enzenroß und Manuel Wöller wurden bei der Hauptversammlung der Malteser mit der bronzenen Verdienstplakette ausgezeichnet. Mit Silber wurde Prinz Albrecht von Hohenzollern geehrt. Stefan Flohr erhielt für seine Leistungen in den vergangenen 18 Jahren die goldene Verdienstplakette.

Anlässlich ihrer Hauptversammlung hatten die Malteser nach Josefslust eingeladen. Nachdem Diakon Werner Knubben bei einem christlichen Impuls zwölf neue Einsatzfahrzeuge und die Anwesenden gesegnet hatte, eröffnete Prinz Albrecht von Hohenzollern die Versammlung.

Den Bericht über die Tätigkeiten im Haupt- und Ehrenamt stellte Manuel Wöller für alle Fachbereiche vor. Dabei wurde deutlich, dass auch unter der 2020 alles beherrschenden Corona-Pandemie viele Herausforderungen oft ganz anderer, ungewohnter Art zu bewältigen waren. Die Malteser-Jugend litt am stärksten unter den Beschränkungen und musste sämtliche Aktivitäten ins Internet verlegen. Dennoch wurden über das ganze Jahr Akzente für die Kinder und Jugendlichen gesetzt.

Statt dem Sommerzeltlager traf man sich und machte Tagesaktionen als Alternative. Auch die Ausbildungstätigkeit für den Nachwuchs wurde digital absolviert. So wurden Diana Lander, Katharina Knocke und Eva Müller zu Gruppenleiterinnen ausgebildet.

Der Bevölkerungsschutz stellte sich den Herausforderungen und bewältigte 35 Einsätze, oft in sehr guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Bei 47 Sanitätsdiensten sicherten die Malteser Veranstaltungen ab und standen für mögliche Einsätze bereit.

Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es mit Sandra Rupp eine Nachfolgerin für die Wiederaufnahme des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Sigmaringen. Dabei standen vor allem die Helferqualifikation und Netzwerkarbeit im Vordergrund. Elf Helfer stehen nun in den Startlöchern und sind für den Dienst bestens gerüstet.

Manuel Wöller als Leiter der Ausbildung nahm Schulungen für Corona-Abstriche als zusätzliche Leistung auf. Es konnten knapp 300 Teilnehmer in Erster Hilfe geschult werden, nachdem über das Jahr sieben Monate lang keine Ausbildung möglich war.

In Krauchenwies und Sigmaringen stellen die Malteser „Helfer vor Ort“-Gruppen. Ihre Mitglieder, die oft in weniger als fünf Minuten am Einsatzort sind, überbrücken die Zeit, bis Rettungswagen und Notarzt eintreffen. In Krauchenwies rückten die Malteser 138-mal aus und leisteten Erste Hilfe. In Sigmaringen wurde 15-mal die Zeit überbrückt, bis ein Rettungswagen vor Ort war. Dort wird die Gruppe nur alarmiert, wenn beide Rettungswagen im Einsatz sind und ein Fahrzeug zum Beispiel aus Meßkirch nach Sigmaringen zum Notfall alarmiert werden muss.

Neben dem Rettungsdienst und dem Krankentransport bieten die Malteser Fahrdienste, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, Hausnotruf und Menüservice als Kerndienste an, die hauptamtlich geleitet werden. Der Rettungsstandort wird durch Stefan Flohr an der Allee, dem Urstandort in Sigmaringen geleitet. Dort teilen sich Haupt- und Ehrenamt die Dienststelle. Martin Krattenmacher zog erst vor Kurzem vom Panhans-Areal in die ehemalige Kaserne.

Hauptamtlich sind für die Malteser in Sigmaringen 160 Mitarbeiter tätig. Der Rettungsdienst leistete 7620 Einsätze. Der Fahrdienst leistete fast 50 000 Beförderungen. Mit ihren 70 Einsatzfahrzeugen legten die Malteser 1,2 Millionen Kilometer zurück. Trotz Corona-Pandemie wuchsen die Dienste um zehn Prozent an.

Ab Oktober wollen die Malteser mit „Herzenswunsch Krankenwagen“ ein neues Projekt in Sigmaringen starten. Dabei sollen schwer kranken Menschen ihre letzten Wünsche erfüllt werden.