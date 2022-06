Die Malteser Jugend Sigmaringen fährt nach zwei Jahren Pause wieder für neun Tage ins Zeltlager und hat noch freie Plätze. Vom 30. Juli bis 7. August geht es an den Ammersee ins Sommerlager. Das zehnköpfiges Lagerteam plant ein abwechslungsreiches Programm. Die Kosten für die neun Tage belaufen sich auf 150 Euro. Anmelden können sich Interessierte bis zum 1. Juli per Mail an Jugend.Sigmaringen@malteser.org.