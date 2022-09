Malteser bieten Katastrophenschutz Ausbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Katastrophenschutzeinheit der Malteser im Landkreis Sigmaringen wird im Herbst eine Ausbildung für neue Helfer und Helferinnen stattfinden. Immer Mittwochs werden ab 5. Oktober im zweiwöchigen Rhythmus die Grundausbildungstermine von 19.00 bis 20.30 Uhr in Sigmaringen sein. Nach sechs Terminen wird die Ausbildung am 7. Dezember mit einer kleinen Übung der Neuen Helfern gefeiert. Mitmachen kann jeder, der über 16 Jahre ist!

Warum ist den Malteser der Katastrophenschutz so wichtig? Nicht erst seit den verheerenden Hochwassern 2021 ist klar, dass auch Deutschland nicht vor Naturkatastrophen sicher ist. Viele Menschen können sich Beispielsweise an Hochwasser an Oder, Elbe oder Rhein erinnern, aber auch an größere Unwetter, wie zum Beispiel den Sturm Kyrill. Neben diesen natürlichen Ereignissen gibt es jedoch auch weitere Risiken, die zwar nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, jedoch dramatische Auswirkungen haben können. Dies sind zum Beispiele Unglücke in Industrieanlagen, größere Brände oder aber auch großflächige Stromausfälle.

Um den Katastrophenschutz zu gewährleisten, werden unterschiedliche Planungen und Vorbereitung getroffen. Dies umfasst neben der technischen Vorhaltung von Fahrzeugen und Material insbesondere die Organisation und Ausbildung der Helfer/innen.

Interessierte können sich unter notfallvorsorge.sigmaringen@malteser.org oder telefonisch 01511/2098130 melden.