Acht Ziele für neun Euro: Mit Bus und Bahn nach Klein Venedig und zum höchsten Kirchturm der Welt

Seit rund drei Wochen gibt es auch für die Menschen im Landkreis Sigmaringen die Möglichkeit, mit dem 9-Euro-Ticket günstig an touristische Ziele zu gelangen. Die Schwäbische.de gibt einen Überblick, was von Sigmaringen aus wie zügig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.

Mit einer überragenden Seepromenade stellt Überlingen ein beliebtes Reiseziel bei Touristen dar und kann von Sigmaringen aus mit einer einstündigen Busfahrt mit der Regiobus-Linie 500 Sigmaringen-Überlingen leicht erreicht werden. Von dort aus gibt es viele Bus- und Bahnverbindungen, um an andere Ziele zu gelangen.

Für einen entspannten Tagesausflug ist die Donauquelle in Donaueschingen gut geeignet. Wenn diese zur Mittagszeit erreicht werden soll, um noch etwas zu essen, dann ist es empfehlenswert, den Zug, der um 11.32 Uhr in Sigmaringen abfährt, zu nehmen. Dort fährt der Zug direkt nach Donaueschingen und braucht dafür eine Stunde. Angekommen in Donaueschingen sind es nur noch ein paar Minuten Fußweg bis zur Donauquelle.

Inseln und Berge

Um an die Insel Mainau zu gelangen gibt es zwei verschiedene Wege. Mit dem 9-Euro-Ticket dauert es circa zweieinhalb Stunden und benötigt drei Umstiege. Von Sigmaringen aus geht es mit dem Bus nach Überlingen, von dort aus geht es mit dem Zug weiter nach Radolfzell bis nach Konstanz-Wollmatingen, bis Mainau erreicht wird.

Der schnellere Weg ist mit dem 9-Euro-Ticket nur zum Teil möglich. Mit dem Bus fährt man nach Überlingen und von dort aus fährt ein Schiff auf die Insel. Die Fahrt mit dem Schiff kann mit dem 9-Euro-Ticket nicht genutzt werden und muss somit extra gezahlt werden. Dieser Weg, um nach Mainau zu gelangen, dauert circa zwei Stunden.

Es muss nicht immer Sylt sein: Von Sigmaringen aus lässt sich auch eine Insel ansteuern. (Foto: Schwäbische)

Auch der Affenberg in Salem bietet einen erlebnisreichen Tag. Innerhalb von anderthalb Stunden kann Salem mit Bus und Bahn erreicht werden. Eine Stunde fährt man von Sigmaringen nach Überlingen mit dem Regiobus, wo man dann in den Zug nach Salem umsteigt und mit diesem weitere 20 Minuten unterwegs ist.

Tiere und Sekt

Für Tierliebhaber eignet sich der Tierpark Nymphaea in Esslingen perfekt, um einen Tag mit verschiedenen Tieren in der Natur zu verbringen. Die Fahrt dorthin dauert insgesamt zwei Stunden. Eine Stunde fährt man mit dem Zug von Sigmaringen nach Tübingen und steigt dort in den nächsten Zug um, welcher in einer dreiviertel Stunde in Esslingen ankommt. Von dort aus fährt man mit der Straßenbahn weitere 20 Minuten, bis das Ziel erreicht ist.

Oder man bleibt direkt in der Stadt, entdeckt Klein Venedig (so wird ein romantisches Viertel am Kesselwasen genannt) und stattet Deutschlands ältester Sektkellerei einen Besuch ab.

Für das Großstadtfeeling kann innerhalb von zwei Stunden Stuttgart erreicht werden. Eine Stunde fährt man mit dem Zug von Sigmaringen nach Ulm. Dort steigt man in den nächsten Zug ein und fährt eine weitere Stunde an den Stuttgarter Hauptbahnhof.

Dort fahren alle paar Minuten Straßenbahnen in alle Richtungen, sodass man innerhalb weniger Minuten an verschiedenen Stellen in Stuttgart sein und somit alle gewünschten Ecken der Stadt, sei es die Wilhelma, der Schlossplatz oder das Einkaufszentrum Milaneo, erkundigen kann.

Vom Schloss auf die Burg

Innerhalb von einer dreiviertel Stunde kann man mit dem Zug nach Hechingen gelangen. Vom Bahnhof aus kann nun zur Burg Hohenzollern gelaufen werden oder man wartet eine Stunde, bis der Bus kommt und zur Burg fährt. In der Wartezeit kann dann die Stadt erkundet oder etwas Kleines gegessen werden.

Mit historischen Sehenswürdigkeiten wie der Stadtmauer oder aber der höchsten Kirche der Welt überzeugt Ulm für einen Tagesausflug. In einer Stunde kann man von Sigmaringen dorthin gelangen und die Stadt erkunden. Auch das Ulmer Rathaus und die Kunsthalle Weishaupt und das Museum Ulm sind einen Besuch wert.