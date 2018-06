Mahnstunde gegen das Vergessen

Seit 2010 versammelt sich eine immer größer werdende Anzahl von Teilnehmern in der Sigmaringer Krankenhauskapelle, um an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes, die ermordeten Patienten des Fürst-Carl-Landeskrankenhauses und anderer NS-Opfer aus dem Landkreis zu erinnern.

Im dicht besetzten Kapellenhalbrund eröffnete Dr. Frank-Thomas Bopp, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik die Feier mit seinen Überlegungen zur Berechtigung des Gedenkens an diese Jahrzehnte zurückliegenden Verbrechen. Die Gnade der späten Geburt heiße nicht, einfach nur nach vorne zu schauen und jegliche Verantwortung für das Geschehene von sich zu weisen. „Eine Erinnerungskultur, die in Schulen, in der Politik und bei Gedenkfeiern wie dieser praktiziert wird und die weder vergisst noch verdrängt, muss am Leben gehalten werden.“ Es sei der Mensch, der tödliche Kriege anzettele. „Und nach wie vor sind unsere Abwehrmechanismen des Verdrängens auch angesichts der Kriege, der Genozide, die in Ruanda, in Bosnien, in Syrien, auf der Krim und im Jemen stattfanden und immer noch stattfinden, präsent.“

Von den Schwierigkeiten des Erinnerns und zum Umgang mit NS-Unrecht im regionalen und lokalen Umfeld referierte Kreisarchivar Edwin Ernst Weber. Das Vergessen, nicht das Erinnern, sei der Normalfall in der Geschichte, was sich jedoch angesichts der unerhörten Verbrechen und Abgründe des NS-Regimes und aus Respekt vor den Opfern verbiete. Deutschland habe sich nach einer Phase der kollektiven Verdrängung seit dem Ende der 1950er-Jahre unendlich mühsam mit seiner NS-Vergangenheit auseinandergesetzt. 1995 gab das bundesweit begangene Gedenkjahr „50 Jahre Kriegsende 1945“ den Anstoß zu einer breit angelegten Auseinandersetzung mit dem „Dritten Reich“. In dem Sammelband „Von der Diktatur zu Besatzung“, 1995 in der Heimatkundlichen Schriftenreihe des Landkreises Sigmaringen erschienen, wurden erstmals die damals bekannten Verbrechen der Nationalsozialisten und ihre Opfer in der eigenen Heimat genannt. Stellvertretend genannt sei die öffentliche Hinrichtung des polnischen Zwangsarbeiters Jan Kobus, der in Ruschweiler mit einem einheimischen, von ihm schwangeren Mädchen eine Liebesbeziehung hatte.

Das Jahr 2005 gab den nächsten Anstoß zur Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht vor Ort und zur Schaffung weiterer Erinnerungsstätten. Neben vier neuen Gedenksteinen im Kreis Sigmaringen entstand 65 Jahre nach der ersten Deportation von Patienten des Landeskrankenhauses in die Tötungsanstalt Grafeneck auf dem ehemaligen Klinikgelände der künstlerisch gestaltete Gedenkstein von Christoph Stauß.

Appell zur Erinnerung

Mit einem Appell, das bewusste Erinnern als Mahnung und Wegweisung für die Gestaltung einer humanen Gegenwart und Zukunft zu etablieren, endete der überaus interessante Rückblick Webers. Greg Ciesla sorgte für die musikalische Umrahmung. Vor dem Gedenkstein unterhalb des Landratsamtes wurde die Feier mit der Überbringung des Friedenslichtes durch die Pfadfinder, dem Vorlesen von Fürbitten durch Tobias Kösel und den Saxofonsoli von Stefan Dudda fortgesetzt. Mit dem Vorlesen der Namen der Ermordeten durch die Schüler der Krankenpflegeschule, beginnend mit Thomas Abt aus Inneringen und endend mit Maria Zeiler aus Steinhilben, endete eine bewegende Mahnstunde gegen das Vergessen.