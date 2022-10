Männergesangverein feiert 100-jähriges Bestehen

Der Männergesangverein Schmeien hat in der Mehrzweckhalle ganz unbekümmert sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Für seine Verdienste erhielt der Verein zahlreiche Geschenke.

Die „Little Voices Schmeien“ des Männergesangvereins (MGV) Schmeien eröffneten einen sehr harmonisch verlaufenden Festabend, der von Evi Frick moderiert wurde. Mit ihrem Begrüßungslied hießen sie unter der Leitung von Julian Mack die vielen Gäste, darunter den Präsidenten des Chorverbands Zollernalb-Sigmaringen, Michael A.C. Ashcroft, willkommen. Nach einer kurzen Rede des Vorsitzenden Andreas Janz gaben die Jüngsten den Vereins noch zwei Lieder zum Besten. Als Zugabe sangen die Kinder „Auf der schwäbische Eisenbahne“. Als Gastverein war der gemischte Chor aus Menningen unter der Leitung von Claudia Mülherr-Biener angereist und gratulierte dem MGV Schmeien eindrucksvoll mit insgesamt drei Liedern.

In neuer Kleidung

In neuer Sängerkleidung nahmen die 30 Männer des MGV Schmeien Aufstellung auf der Bühne. Dirigent Julian Mack hatte nach in intensiver Probenarbeit die Sänger sehr gut auf diesen Abend vorbereitet. Mit „Come on“ begrüßte der Männerchor die Gäste. Auch mit dem „Hohenzollernlied“ traf Mack ins Schwarze. Klassisch ging der erste musikalische Block des MGV mit viel Beifall zu Ende. Eine große Anspannung war dem Männerchor genommen.

Besondere Ehrung

Eine besondere Auszeichnung erhielt anschließend der Verein aus den Händen des Vertreter des Landratsamt Sigmaringen, Dr. Edwin Ernst Weber. Er brachte zum runden Geburtstag die Zelter-Plakette mit. Die Plakette erhalten musizierende Vereine, die den 100. Geburtstag feiern können. Andreas Janz nahm die Plakette überglücklich entgegen.Michael A.C. Ashcroft, Präsident des Chorverband, reihte sich in seiner unnachahmlichen Art und Weise in den Reigen der Gratulanten ein.

Es war ihm eine Ehre, folgende Sänger für langjährige Sängertätigkeiten zu ehren: Armin Oswald, Veit Wielandt, Michael Ruhnau, Otto Schütz, Bernd Hospach, Jürgen Hartmann und Paul Hartmann wurden für ihre treuen Dienste mit den entsprechenden Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet. Emotional wurde es bei Paul Hartmann. Er war viele Jahre Vorsitzender des Vereins und wurde in der Laudatio für seine hervorragende Arbeit belohnt. Im späteren Verlauf des Festaktes wurde seine Frau Ingrid (auch stellvertretend für alle Sängerfrauen) mit einem Präsent gewürdigt.

Publikum fordert Zugabe

Anschließend nahmen noch einmal die Männer und Frauen aus Menningen Aufstellung. Mit „Mamma Mia“ und „New York, New New York” sowie einer geforderten Zugabe verabschiedete sich der Gemischte Chor von den Besuchern. Am Klavier wurden der Chor von Fritz Heise begleitet. Mit einigen Gratulationen an Geburtstags- und Ehe-Jubilaren zeigte Janz die Verbundenheit des Vereins mit seinen Mitgliedern. So konnte er zum Beispiel zwei Ehepaare zu ihrem 60-jährigen Ehejubiläum beglückwünschen.

Begleitung am Klavier

Die an diesem Abend gefeierten Männer verabschiedeten sich mit den Songs (Echde Manna) und „Joshua fit the battle of Jericho“ vom begeisterten Publikum. Doch durften die Männer erst nach einer Zugabe von der Bühne. Anton Roggenstein begleitete den Männerchor bei einigen Stücken am Klavier. Andreas Janz blieb am Ende nur noch ein großes Dankeschön an alle Beteiligte rund um diesen Festakt, der von der Landjugend bewirtet wurde.