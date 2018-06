Macht war nie ihr Antreiber

Die Schulleiterin des Hohenzollern-Gymnasiums, Marlis Schmitt-Sickinger, verabschiedet sich zum Schuljahresende in den Ruhestand. Die 65-Jährige wirkte eine halbe Ewigkeit an der Schule. 1981 kam sie ans HZG, 2006 übernahm sie die Chefposition.

Auf ihrem Schreibtisch stand einmal ein Schild mit der Aufschrift „Ort der Ohnmacht“. Das aus dem Kunstmuseum Thurgau stammende Schild war so postiert, dass es dem Besucher direkt ins Auge sprang. Die Kunstlehrerin lieh es aus dem Orteschrank des Künstlers H. R. Fricker aus und war überrascht ob seiner Wirkung: „Jeder, der in mein Büro kam, hat darauf reagiert“, sagt sie. Muss das Zimmer einer Schulleiterin nicht genau das Gegenteil sein, eine Art Machtzentrale?

Macht war jedenfalls nie ihr Antreiber. „Ich sehe das Rektorat als Koordinierungsstelle, als Anlaufstelle für alles.“ Sie habe Anstöße gegeben, aber auch Impulse von anderen aufgenommen. Als sie Mitte der 90er-Jahre eine Fortbildung besuchte, reifte in ihr der Entschluss, dass sie das Kunstlehrerdasein aufgeben und eine Führungsposition übernehmen möchte.

Vor 17 Jahren trat sie in die Schulleitung ein - erst als Stellvertreterin. Als ihr Vorgänger in den Ruhestand ging, rückte sie auf in die vorderste Reihe. Am HZG hat dies eine gewisse Tradition. Ihr Nachfolger Martin Hoffmann ist der dritte Schulleiter, der auf diese Weise Schulleiter geworden ist.

Während einer so langen Zeit, in der einen häufig der Alltag beschäftigt, verschwimmen im Rückblick die Ereignisse. Doch Schmitt-Sickinger greift einige Etappenziele heraus: „Der Aufbau eines Präventionsnetzes gegen Gewalt, Vorgehen gegen schlechtes Miteinander und Mobbing war mir ein großes Anliegen.“ Das Netz ist aus Sicht der Schulleiterin jetzt so eng gesponnen, dass die Schule - wenn nötig - schnell und mit den richtigen Mitteln eingreifen kann. Unter den Schülern gibt es Konfliktlotsen und unter den Lehrern eine schnelle Eingreifgruppe, die speziell ausgebildet ist, um zwei Beispiele zu nennen. In der Ära Schmitt-Sickinger ist das HZG zur Ganztagesschule ausgebaut worden, mit Spanisch wurde im Sprachprofil eine neue Fremdsprache etabliert und die von ihr geschlossenen Bildungspartnerschaften ermöglichen eine enge Verzahnung zur Wirtschaft.

Das Leben danach

Schmitt-Sickinger weiß, nachdem sie sich gedanklich auf den Ruhestand eingestellt hat, wie sie diese Lebensphase gestalten wird. „Ich werde nicht daheim sitzen.“ Stattdessen werde sie sich eine Aufgabe suchen. Wahrscheinlich auf ihrem Kontinent - Afrika. Könnte sein, dass sie der HZG-Partnerschule in Tansania ihre Mithilfe anbietet. „Ich könnte die Bibliothek auf Vordermann bringen oder beim Organisieren helfen“, sagt sie.

An Afrika schätzt sie die Offenheit und die Gastfreundschaft der Menschen. Seit sie das erste Mal Burkina Faso bereiste, erlebte sie die Menschen immer wieder auf diese Weise. Für Mitte August hat sie den Flug gebucht. Es geht nach Afrika, wohin auch sonst. Bis dahin ist der Schreibtisch geräumt. Das Schild auf dem Schreibtisch inklusive. Aktuell steht dort „Ort der Illusion“. „Ich werde es an das Kunstmuseum Thurgau zurückgeben“, sagt die scheidende Schulleiterin.

Marlis Schmitt-Sickinger wird am kommenden Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Parallel wird in Nachfolger Martin Hoffmann in sein Amt eingeführt.