Müllcontainer brennen in Serie

Eine Serie von Containerbränden hält derzeit Feuerwehr und Polizei in Atem. Neun Brände wurden in den zurückliegenden vier Wochen registriert. In der Nacht zum Mittwoch hat der Brandstifter erneut zweimal zugeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 1.30 Uhr ein Anwohner einen Containerbrand beim „Steidle-Haus“ an der Alten Krauchenwieser Straße. Der Container brannte vollständig aus. Die Flammen schlugen bereits in Richtung Gebäude. Einer Polizeistreife gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Bei der Untersuchung der Brandstelle stellten die Beamten fest, dass der Täter versucht hatte, einen zweiten Container zu entzünden. Das Feuer erstickte jedoch von alleine. In der Nacht zum Mittwoch schlug der mutmaßliche Brandstifter ein weiteres Mal zu, berichtet Oliver Wolf, der Pressesprecher der Feuerwehr.

Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Serientäter handelt. Da keine konkreten Hinweise vorliegen, bittet die Polizei darum, Augen und Ohren offen zu halten.

Die Serie der Containerbrände begann am letzten Aprilwochenende auf dem Firmengelände einer Autofirma in der Laizerstraße und im Parkhaus bei der Marstallpassage. Zwei Wochen später traf es erneut das Autohaus. Wiederum zwei Wochen darauf brannten drei Container, einer in den Käppeleswiesen, einer in den Burgwiesen und einer in der Alten Krauchenwieser Straße. Am vergangenen Sonntag brannte ein Container auf dem Gelände der Vinzenz von Paul GmbH im Wachtelhau.

Wiederholt bestand die Gefahr, dass die gelegten Brände auf Gebäude übergreifen. Dies konnte zum Glück jeweils durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr oder der Polizei verhindert werden. Frei zugängliche Container sollten nach Möglichkeit durch ein Schloss gesichert werden, so die Bitte der Polizei.

Da der Brandstifter häufig mehrere Container in kurzen Zeitabständen anzündet, hat die Feuerwehr mit einer Bereitschaft reagiert. Wenn das erste Löschfahrzeug zum Brand ausrückt, macht sich im Feuerwehrhaus eine zweite Löschmannschaft bereit. „Neun Kameraden sitzen einsatzbereit im Fahrzeug“, beschreibt Wolf die Strategie der Wehr.

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach dem Brandstifter um Unterstützung. Wem nachts verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen, sollte seine Beobachtung möglichst rasch dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 mitteilen.