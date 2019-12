Märkte überzeugen mit heimeliger Atmosphäre

Die Laizer Dorfweihnacht und das Jungnauer Winterdorffest haben die Besucher am Samstag auf Weihnachten eingestimmt. Während sich in Laiz die Organisatoren von der Narrenzunft Balkenstrecker über eine Rekord-Beteiligung bei neun Hütten und drei Pavillons freuten, machte in Jungnau unter anderem das Projekt „Wiesenzauber“ auf sich aufmerksam.

Das Laizer Rathaus und die große Tanne waren am Samstagabend hell erleuchtet, Punsch- und Waffelduft waberten durch die Winterluft. Bei ihrer Dorfweihnacht blieben die Organisatoren dem Anspruch treu, einen klassischen und heimeligen Markt mit möglichst vielem Allerlei aus Laiz zu präsentieren.

Hütten und Pavillons standen vor dem Rathaus dicht aneinander gereiht. „Damit ist unser Limit erreicht“, sagte Zunftmeister Johannes Wolf mit Blick auf den vollen Platz. Hatten im vergangenen Jahr noch kräftige Herbststürme für Aufregung gesorgt, konnten sich Standbetreiber und Organisatoren wettertechnisch in diesem Jahr entspannen. Heizstrahler sorgten vor allem am Abend für wohlige Wärme. „Eine Fußbodenheizung wäre perfekt“, merkten einige Besucher schmunzelnd an.

Für den Nachmittag hatte der Laizer Kindergarten ein kleines Programm vorbereitet. Die Mädchen und Jungen sangen und tanzten als wirbelnde Schneeflocken auf der Brunnenabdeckung, anschließend konnte im Rathaus gebastelt werden. Die Musikkapelle Laiz und ihre Jugendkapelle spielten Weihnachtslieder und Albert Böhler und Sylvia Bantle begeisterten die Kinder mit ihrem Bilderbuchkino.

Dinnetle kommen gut an

Vor den Ständen mit Glühwein, Punsch und roter Wurst gab es vor allem in den Abendstunden kaum noch ein Durchkommen. Gegen 20 Uhr wurden die „letzten drei Roten“ ausgerufen. Auch die im Backhaus frisch zubereiteten Dinnetle fanden zahlreiche Abnehmer. „Dieses Jahr haben wir wieder sehr gut verkauft“, sagte Anke Döring von den Balkenstreckern.

Neben Kulinarischem zählten Holzdekoration, Fruchtaufstriche, Liköre, Öle, Strickwaren und Honigprodukte zum Sortiment. Erstmals mit dabei war die ehemalige Laizerin Svenja Wolf mit selbst geschneiderten Taschen, Decken, Bucheinbänden und Kosmetiktaschen aus farbenfrohen afrikanischen Stoffen. Wolf, die seit eineinhalb Jahren in Tansania lebt, erwartet Ende des Jahres ihr erstes Kind. Das möchte sie in ihrer Heimat zur Welt bringen. Im Frühjahr geht es dann mit Mann und Kind wieder zurück nach Afrika.

Jungnauer feiern Winterdorffest

In Jungnau verwandelte sich der Burgplatz, umrahmt von der Kirche St. Anna, Bergfried, der Schule und dem Pfarrheim, in einen weihnachtlich geschmückten Ort für das Winterdorffest. Schon von Weitem konnten die Besucher die weihnachtlichen Lieder und die gute Stimmung aufnehmen.

Die Jungnauer Vereine boten den kleinen und großen Gästen so einiges: Von Deftigem über Suppen bis hin zu Süßem. Nicht nur die heißen Getränke wie Tee, Punsch oder Glühwein wärmten die Besucher, sondern die Vereine hatten an zahlreiche Heizstrahler gedacht, die auf dem Platz eine angenehme Wärme abgaben. Es gab Dekoratives für Drinnen und Draußen, selbstgemachte Christbaumkugeln, Honig, Marmelade, Wurst aus heimischer Produktion oder Nudeln aus Straußeneiern. Für Naschkatzen gab es rosa Einhorn-Fruchtaufstrich, in dem sich neben Kartoffeln und Apfelsaft auch Bittermandel versteckt.

Zwischen Lichterketten und Tannenzweigen war der Stand „Wiesenzauber“ zu finden – ein Projekt des Ortschaftsrats, das durch die Restauration des alten Pumphäuschen an der Bundesstraße 32 in Richtung Veringendorf entstanden war. „Rund um das Häuschen soll eine Blumenwiese für Bienen und Co. entstehen“, sagt Ortschaftsrat Georg Saum. Standbesucher konnten am Samstag kleine „Wiesenzauber“-Tütchen kaufen, die mit Schokoladen-Nikoläusen verziert waren. „Die Tütchen sind auch jederzeit im Rathaus erhältlich“, sagt Saum. Auch der Erlös wird in Blumenwiesensamen investiert. Die Aussaat ist für Mai 2020 geplant.