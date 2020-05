Männer legen Äste auf Fahrbahn

Von Schwäbische Zeitung

Mit einer Stichverletzung musste am Dienstag in Ehingen ein 63-Jähriger ins Krankenhaus. Der Verletzung vorausgegangen war ein Streit zwischen einem 41-jährigen Verdächtigen und dessen Freundin. Die beiden sollen sich mittags in ihrer Wohnung in Ehingen zunächst gestritten haben.

In Wohnung geflüchtet Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige die Frau geschlagen haben, worauf sie zu einem 63-jährigen Bekannten, der auch in Ehingen wohnt, geflüchtet sei.