Mädelstag lockt nicht nur Mädels an

Der dritte Mädelstag, ausgerichtet von der „Schwäbischen Zeitung“ und dem „Südfinder“, wusste auch in diesem Jahr die hauptsächlich weiblichen Besucher wieder zu begeistern. Im ansprechenden Ambiente des Hofgartens gaben sich am Samstag regionale und überregionale, renommierte und noch sehr unbekannte Firmen ein Stelldichein und boten der Damenwelt im Alter von 9 bis 99 Einblick in ihre Produktpalette beziehungsweise in ihre Kreationen und Aktivitäten. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Quiz, Sport- und Tanzdarbietungen rundete den Tag ab.

Beeindruckend war die Vielfalt an Angeboten und die sehr facettenreiche Auswahl an Händlern. „Wir wollten vor allem eine Plattform für unsere regionalen Unternehmer bieten, aber auch Firmen, die noch nicht so bekannt sind, die Möglichkeit geben, sich hier zu präsentieren“, so die Organisatorinnen Anja Gauggel, Elisa Jochum und Katharina Oehler, allesamt Mitarbeiterinnen der „Schwäbischen Zeitung“.

Rosa und pink für die Damenwelt

Und so empfing der herausgeputzte Hofgarten die Mädels, teilweise auch in männlicher Begleitung, mit allem, was das Frauenherz höher schlagen lässt oder zumindest, wenn auch nur notwendigerweise, anspricht. Eingebettet in die typischen „Mädelsfarben“ rosa, pink und weiß, stilvoll arrangiert in Form von Pompoms, Blumen, Herzen und Luftballons reihten sich Schmuckstände neben Duftkerzen, Make-up-Visagisten neben Hair-Stylisten, Accessoires neben Hochzeitstorten oder Versicherungen neben Haushaltsprodukten.

„Ich bin echt überrascht, was hier alles geboten wird. Am meisten beeindruckt mich diese kompakte Vielfalt. Auf kleinem Raum ist so viel geboten. Und dass hier sogar live tätowiert wird, finde ich voll cool“, zeigte sich Lisa Schmied aus Ostrach total begeistert. Neben der jungen Frau stand eine andere Besucherin, die sich dem Lob gern anschloss. „Eine Bekannte hat heute hier sogar ihre gesamte Hochzeit geplant.“

Viele, vor allem junge Mädels, ließen sich gern von den Fachfrauen schminken und saßen hinterher komplett überrascht und fasziniert vor ihrem eigenen Spiegelbild. Andere wiederum ließen sich geduldig ihr langes Haar flechten oder hochstecken. Auch Männer zeigten an diesem Tag so manche feminine Seite und nahmen Duftproben beim Parfüm oder begaben sich in die Hände der Friseurin, um sich die Augenbrauen zupfen zu lassen.

Schmuck zum Selbstkreieren war ein weiteres Highlight: Mila Pamipa und Ines Frau präsentierten Armbänder in allen Farben und Formen mit diversen kleinen Accessoires zum „Befüllen“. Einem guten Zweck diente das schmucke Vergnügen auch noch. „Von unserem Verkaufserlös spenden wir generell 20 Prozent an ein Kinderheim in Rumänien“, so die zwei Geschäftsfrauen.

Beim Mädelsquiz gibt es Preise

Zwischen Shopping, Beratung und Bummeln konnten die Mädels bei einem Quiz zeigen, wie sehr sie das aktuelle Tagesgeschehen, aber vielleicht auch die Regenbogenpresse verfolgen. Es galt, Fragen aus Sport, Politik oder zur allgemeinen Denkweise der Männerwelt zu beantworten. Dabei konnte neben toll gefüllten Lady-Bags auch so manch attraktiver Extra-Preis gewonnen werden. Lara Löffler beispielsweise nahm zwei Tickets für Bülent Ceylan in Neu-Ulm mit nach Hause.

Zwischen den Fragerunden wurde es sportlich. Die jumpenden Damen von Fun & Go und die Mädels der Tanzschule Sigmaringen brachten sehenswerte Show-Einlagen aufs Trampolin beziehungsweise aufs Parkett.

Viele Ideen, Absprachen und Zeit sowie jede Menge Logistik, die im Vorfeld nötig waren, wurden am Ende belohnt. „Alles hat prima geklappt, die Leute waren so gut drauf und es war einfach nur total schön“, zeigte sich Elisa Jochum am späten Nachmittag glücklich und fast etwas traurig, dass die Veranstaltung schon wieder vorbei war.

Auch das Feedback der Besucherinnen war durchweg positiv. Äußerungen wie „es war witzig bei euch“ oder „total nett, wir kommen wieder“ waren zu hören. Claudia Maier aus Laiz schwenkte ihre Tüte und rief: „Hat Spaß gemacht und wir haben sogar einige Umsätze generiert.“