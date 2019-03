Mädchen sind stolz auf ihre Leistung

Sigmaringen (sz) - Zwei Mannschaften der Liebfrauenschule hatten sich als Kreismeister im Gerätturnen in ihrer Wettkampfklasse für das Finale des Regierungspräsidiums Tübingen qualifiziert.

Gleich im ersten Durchgang waren die Mädchen des Wettkampf II (Jahrgang 2002 und jünger) an der Reihe. Diese Mannschaft mit Marla Dreher, Carla Dunse, Luisa Gfrörer, Vivien Hagg, Carina Hepp und Miriam Lukas hatte sich, konkurrenzlos auf Kreisebene, direkt für dieses Finale qualifiziert. Die Mädchen, die nun schon zum wiederholten Male bei diesem Finale dabei waren, wussten um die starke Konkurrenz aus den „Turnhochburgen“ Ebingen, Balingen, Reutlingen, Tübingen, Ulm und dem Bodenseekreis. Ganz konzentriert präsentierten die Mädchen ihre Übungen.

Auch wenn dann nicht immer alles ganz fehlerfrei gelang, war die Stimmung in der Mannschaft gut. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung belegten die Turnerinnen einen guten sechsten Platz von neun teilnehmenden Mannschaften.

Im Wettkampf IV, ausgeschrieben für die Jahrgänge 2006 und jünger, starteten Nele Dreher, Ciara Gratz, Leni Holp, Magdalena Schokols, Carla Steinhart, Bianca Vorrath, Lara Winterle, die von Matea Stroppel bestens betreut wurden. Als Sportmentorin und Kampfrichterin konnte sie den Turnerinnen wertvolle Tipps geben. Diese Mädchen hatten sich beim Kreisfinale in Meßstetten gegen die Mannschaft aus Pfullendorf durchgesetzt und sich damit für das RP-Finale qualifiziert.

Nerven zeigten die Mädchen gleich am ersten Gerät, dem Sprung, konnten sich dann aber von Gerät zu Gerät steigern. Selbst am Schwebebalken, dem Zittergerät, wurde ohne Wackler geturnt. Am letzten Gerät überzeugten die Mädchen mit sehr schön geturnten Bodenübungen, für die sie mit hohen Wertungen belohnt wurden. Am Ende erturnten sich die Jüngsten einen mehr als zufriedenstellenden Platz im Mittelfeld.