Mädchen entdecken ihr Interesse an Technik

„Es war toll, so viele unterschiedliche Berufe kennenzulernen und auszuprobieren. Ich weiß jetzt, dass mir ein technischer Beruf gefallen würde.“ Mit diesen Worten fasste eine Teilnehmerin der diesjährigen Girl’s Day Akademie ihre Erfahrungen zusammen.

Dreizehn Schülerinnen der 8. Klasse (sechs von der Bilharz-Werkrealschule und sieben von der Theodor-Heuss-Realschule aus Sigmaringen) konnten in der Aula der Theodor-Heuss-Realschule ihr Zertifikat über eine erfolgreiche Teilnahme aus den Händen von Daniela Banzer, Leiterin des Fachbereichs Familie, Jugend, Bildung und Demografie der Stadt Sigmaringen, entgegennehmen. Banzer betonte in ihrem Grußwort die Besonderheit des Projektes im Rahmen der beruflichen Orientierung und stellte vor allem das große Engagement der Mädchen in den Vordergrund. „Ihr könnt wirklich stolz auf euch und eure Leistung sein und ich glaube, ihr werdet euer Leben lang von diesen vielen Erfahrungen profitieren.“

Bereits zum fünften Mal hat die Stadt mit der Agentur für Arbeit Balingen die Girl’s Day Akademie finanziert. „Das praktische Ausprobieren, Erfahren und Erleben von Berufsfeldern, die bei der Berufswahl der Mädchen bisher nur bedingt im Fokus lagen, macht die Girl’s Day Akademie zu einem Erfolgsmodell.“ Projektleiterin Sarah Brucker von der Mariaberger Ausbildung & Service GmbH hob die große Bereitschaft von Unternehmen, die die Mädchen in die Berufs- und Studienwelt mitnehmen, hervor. So gehörten in diesem Jahr Besuche bei der Firma Ernst Lorch KG in Storzingen oder bei der Firma Gühring in Laiz zum Programm sowie praktische Erprobungen an der Bertha-Benz-Schule, der Hochschule, dem Ausbildungszentrum Bau, dem Autohaus Ramsperger in Laiz oder bei der Polizei.