Luftangriff auf Jungnau: So haben Zeitzeugen den Bombenabwurf erlebt

Der 27. Februar 1945 war ein strahlender Frühlingstag, bis ihn der Schrecken prägte: Beim Fliegerangriff auf den Zug der Hohenzollerischen Landesbahn im Bahnhof wurden 27 Menschen getötet. Drei starben später infolge der schweren Verletzungen. Am Sonntag, 1. März wird nun in einer Gedenkfeier an diesen Tag erinnert.

Der Zug der Hohenzollerischen Landesbahn kam an besagtem 27. Februar, knapp zwei Monate vor dem Ende des Krieges im Laucherttal, aus Richtung Sigmaringen. Die Fahrgäste stiegen aus, es gab eine erste Angriffswelle. Der Lokführer habe dann mit dem Zug im Einschnitt hinter dem Bahnhof Schutz gesucht, so Ortsvorsteher Anton Fetscher, und sei danach, als alles am Himmel ruhig schien, zurückgefahren, damit die Fahrgäste, die weiter in Richtung Gammertingen fahren wollten, wieder eingestiegen können.

Maschinengewehre und Bomben verstümmeln Opfer schwer

Die Flugzeuge kamen jedoch zurück. Sie griffen mit Maschinengewehren und Bomben den Zug und die Menschen davor an. Die Opfer wurden teilweise schwerst verstümmelt. Eine Bombe zerstörte die Gleise in Richtung Norden, sodass der Zugverkehr bis zum Ende des Krieges eingestellt werden musste. Den Jungnauern, die nach dem Abzug der Maschinen zu Hilfe eilten, bot sich ein schreckliches Bild.

Dieses dramatische Ereignis beinhaltet jedoch auch ein Wunder: Im Zug unter einer Bank wurde ein Korb mit einem unverletzten Baby entdeckt. Weil niemand wusste, wohin es gehörte, nahm eine Frau das Baby in Obhut, bis die Verwandten aus Neufra es abholten. Die Mutter des kleinen, Anna Herre, Lammwirtin aus Neufra, war unter den Toten.

Mit dieser Geschichte wuchsen Hans Herre und seine Brüder auf. Der Vater kam einige Wochen später aus dem Krieg zurück und ist nicht mehr gegangen, obwohl er es gemusst hätte. Die 20-jährige Lena, Patentante und Cousine von Hans, zog die Kinder sechs Jahre lang liebevoll auf. In dieser Zeit habe er die Mutter noch nicht vermisst, so Herre, doch dann heiratete Lena und ging aus dem Haus. Hans wurde immer wieder mit dem Unglück in Verbindung gebracht. Manchmal sei es ihm unangenehm gewesen, sagt er. Nach der Schule bekam er einen Ausbildungsplatz bei der Landesbahn, erinnert er sich: „Vielleicht hat mir hier die Bekanntheit durch das Unglück geholfen.“

Später wechselte er als Kaufmann die Stelle und machte sich schließlich 1978 mit einem Autohaus in Gammertingen selbständig. Wenn er mit seiner Familie bei einer Radtour in Jungnau am Bahnhof vorbeigekommen ist, habe er immer bedauert, dass nichts mehr an dieses Ereignis erinnert. „Es war höchste Zeit, dass es ins Bewusstsein kam und als dann Ortsvorsteher Fetscher zum Erinnern aufrief, war ich gleich Feuer und Flamme“, sagt er.

HJ-Führer befiehlt Vorrücken

Auch der 88-jährige Dieter Califice kann sich an das Ereignis genau erinnern: „Der 27. Februar 1945 war ein sehr schlechter Tag, vor 17 Uhr gab es einen Tieffliegerangriff mit Mustang-Bombern.“ Mit der Mutter und zwei Geschwistern war der Gymnasiast in Jungnau evakuiert, sagt er: „Um 15 Uhr wurde für das Jungvolk ein Dienst angesetzt, wir mussten uns um 16 Uhr am Bahnhof beim Anführer der Hitlerjugend melden. Ich habe acht Mustangs gesehen.

In dem Moment ließ der Lokführer Dampf ab, der senkrecht weiß in die Höhe schoss. Ich sagte, wenn die Flieger das jetzt sehen, greifen die an.“ Der HJ-Führer habe beim Angriff befohlen, er gehe jetzt voraus und Califice soll fünf Meter hinter ihn her gehen. „Dabei hätten wir uns sofort hinlegen sollen“, so Califice. Die Konsequenzen waren groß: Califice wurde der rechte Arm abgetrennt und das linke Knie durchschossen. Daraufhin kam er ins Lazarett nach Sigmaringen. Ein Oberarzt operierte ihn. „Ich habe viel Blut verloren und hatte eine seltene Blutgruppe, doch meine Mutter konnte mir zum Glück direkt Blut spenden.“

Nach drei Monaten wurde Califice entlassen: „Die Besatzungsfranzosen haben mich nach Jungnau gefahren.“ 1946 ging die Familie nach Frankfurt , wo Califice heute noch lebt. Er bekam einen 80-prozentigen Kriegsbeschädigtenausweis. Den Anschluss ans Gymnasium schaffte er nicht mehr. Er machte später eine Ausbildung zum Großhandels- und Holzkaufmann, wurde beim Staat angestellt und ist Vater von vier Kindern: „Ich habe mich heute mit der Sache abgefunden, denke aber immer, hoffentlich passiert so etwas nicht mehr. Und immer wenn ich einen mit einem Revolver sehe, erinnere ich mich wieder.“

Auch Hans Herre hofft auf Frieden: „Wenn ich im Fernsehen die Flüchtlinge sehe, denke ich, wer versorgt die Kinder in so einer Kriegsnotzeit? Die Leute in der Regierung müssen aufpassen. Hass darf nicht sein.“

Ortsvorsteher Anton Fetscher versucht in Gesprächen immer wieder, eine Erklärung für den Angriff auf den Jungnauer Bahnhof zu finden. Erschreckend sei die nicht wahrgenommene Gefahr, sagt er: Man dachte, der Krieg sei weit weg. Die Jungen waren ja begeistert von den Fliegern. Das war ein Ereignis, sie gingen auf den Felsen, um den Flugzeugen näher zu sein. Sie rechneten nicht damit, dass diese plötzlich auf sie schießen würden.“ Wichtig ist es ihm, den Angriff richtig einzuordnen. Er sagt überzeugt: „Das Ereignis ist sehr bedeutsam für den Ort. Es gab 30 Tote. Die Überlebenden und Helfer waren auch traumatisiert. Wir müssen daran erinnern.“