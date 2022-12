Ludwig-Erhard-Schule verabschiedet AbsolventInnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Dezember fand in feierlichem Rahmen die Abschlussfeier der Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsberufe Einzelhandelskaufmann/-frau (1 Prüfling), Industriekaufmann/-frau (1 Prüfling) und Bankkaufmann/-frau (18 Prüflinge) der Kaufmännischen Berufsschule der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen in Anwesenheit von Schulleiter Frank Steinhart, der stellvertretenden Schulleiterin Sandra Göggel, Abteilungsleiter Matthias Weber, den Klassen- und Fachlehrer/-innen sowie Vertreter/-innen der Ausbildungsbetriebe unter musikalischer Begleitung seitens der Schulband unter Leitung von Nils Birkle statt.

Herr Weber wies in seiner Ansprache zu Beginn der Feier auf die Notwendigkeit des Scheiterns auf dem Weg zum Erfolg hin. Nur durch das Eingestehen von Fehlern kann man sich weiterentwickeln und eine weitere Chance erlangen. Scheitern als Erfahrungswert gehört nun einmal dazu und diese Tatsache sollte uns alle einmal zum Nachdenken und möglicherweise zu einer Revision unserer vorherrschenden Fehlerkultur bringen. Wie auch Herr Weber, betonte Schulleiter Frank Steinhart im Verbund mit den Klassenlehrerinnen Beate Fischer (Einzelhandel) und Bianca Müller-Gillhart (Bank), dass die zurückliegenden Jahre von Höhen und Tiefen geprägt waren. Thomas Dannegger, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Bad Saulgau, sprach den Prüflingen seine Anerkennung aus und verwies auf die nun anzupackenden neuen Aufgaben und Herausforderungen des Berufslebens. Die hervorragenden Ergebnisse der Prüflinge spiegeln sich auch in der Zahl der ausgesprochenen Preisen und Belobigungen wider. Für besondere Leistungen im Bereich der beruflichen Ausbildung erhielt Emely Fetscher den Preis der Landrätin Frau Stefanie Bürkle, der mit 50 EUR dotiert ist. Zehn Prüflinge erwarben darüber hinaus das KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch, das ihnen sicherlich noch eine weitere Möglichkeit der zukünftigen beruflichen Orientierung bietet.

Zum Abschluss der Feier gab Herr Weber den Berufseinsteigern seine besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg und vergaß dabei nicht, auch die Leistungen der Fachlehrer und aller am Schulleben Beteiligten zu würdigen.

Preise wurden ausgesprochen für: Emely Fetscher (Bank) – Belobigungen erhielten: Marcel Schwertfeger (Einzelhandel); Moritz Herbert, Julia Knapik, Leonie Koch, Simon Lutz, Luca Rommel und Valeria Urbach (Bank).