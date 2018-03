„L’Osteria la Casa di Leroy“ soll am Wochenende auch nachts geöffnet haben

Die „L’Osteria la Casa di Leroy“ in der Fürst-Wilhelm-Straße 26 soll ab März geöffnet haben: Das berichtet der Pächter des Geschäfts, Carmelino Castagna, der „Schwäbischen Zeitung“. In dem italienischen Spezialitätengeschäft soll es unter anderem belegte Paninis und Feinkost aus der Toskana geben. So will er beispielsweise Weine eines Weinguts aus dem Chianti-Gebiet verkaufen sowie verschiedene italienische Fleisch-, Käse- und Wurstsorten wie Finocchiona, Mortadella und Porchetta und Produkte aus Siena, Florenz und Umgebung. Auch die Lampredotto, eine Art florentinische Kutteln aus Kuhmagen, will Castagna anbieten. Zudem soll es Dolci wie Cantuccini sowie Frühstück mit italienischem Kaffee aus Mokkamaschinen in seinem Sortiment geben. Am Wochenende will Castagna länger als üblich geöffnet haben: „Freitags bis 3 Uhr und samstags bis 5 Uhr morgens.“ Die Genehmigung dafür habe ihm die Stadt erteilt. „Die Hungrigen können am Wochenende auch nachts kommen und bei mir Sandwiches kaufen oder einen heißen Kaffee trinken.“ Ab 21 Uhr dürfe kein Alkohol mehr verkauft werden, aber alkoholfreie Getränke gebe es aber auch zu später Stunde.

Pächter Carmelino Castagna ist in Hettingen geboren und mit vier Jahren mit seinen Eltern zurück in die Toskana, nach Florenz, gezogen. Im März 2013 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete in Stockach als Busfahrer, in Italien habe er bereits als Lebensmittelverkäufer gearbeitet. Castagna lebt nun in Sigmaringen. „Vor zwei Jahren dachte ich, es wäre schön, hier in Sigmaringen ein Geschäft mit toskanischen und florentinischen Spezialitäten zu eröffnen“, so Castagna. Er denkt, dass die Spezialitäten bei den Sigmaringern gut ankommen würden. „Viele erinnert das vielleicht an ihren Italienurlaub.“ Alle Produkte, die er aus der Toskana mitbringe, kämen direkt von den Produzenten vor Ort und würden nicht von Supermärkten gekauft. Dafür habe sich Castagna die Rechte gesichert, diese Produkte exklusiv in Baden-Württemberg verkaufen zu dürfen. Was es mit dem Namen der „L’Osteria la Casa di Leroy“ auf sich hat? „Leory ist der Name meines verstorbenen Hundes“, sagt Castagna. Das Lokal soll an ihn erinnern.