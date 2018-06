Lokale Apps im Praxis-Test

Die Schwäbische Zeitung hat sechs Apps mit lokatem Bezug auf ihre Brauchbarkeitgetestet. Ob Essen bestellen oder Müll rausstellen - für alles gibt heutzutage eine App. Diese kleinen Computerprogramme laufen auf Smartphones und liefern schnell Informationen. Auch in Sigmaringen sollen die Applikationen, so heißen Apps ausgeschrieben, den Alltag der Bürger verbessern. In unserem Test konnte eine App in den Kategorien Bedienbarkeit, Aktualität, Lokale Relevanz und Nutzen jeweils 5 Punkte erreichen. Die Höchstpunktzahl erreichte nur eine der sechs Apps.

Abfall-App Sigmaringen:

Diese App ist eine App der Kreisabfallwirtschaft. Sie soll den Sigmaringern helfen, rechtzeitig die richtige Tonne vors Haus zu stellen. Die App ist leicht zu bedienen, da die Oberfläche sehr schlicht ist. Die Anmeldung des jeweiligen Standorts geht schnell und unkompliziert. Neben der Erinnerung, den Müll raus zu stellen, sind in der App auch Standorte verschiedener Müll-Entsorgungsorte wie Container, Recyclinghöfe oder Problemstoffsammlungen in Karten oder Listenform dargestellt. Außerdem gibt es ein „Abfall-ABC“ in dem jegliche Müll- und Schadstoffe alphabetisch sortiert sind und beschrieben werden.

Fazit: Die App ist leicht zu bedienen und erfüllt ihren Zweck. Die Erinnerungsfunktion ist sehr hilfreich. Die App ist mit unter einem MB Speicherplatz auch extrem klein. Unsere Bewertung: Bedienbarkeit: 5 von 5 Punkten, Aktualität: 5 von 5 Punkten, lokale Relevanz: 5 von 5 Punkten, Nutzen: 5 von 5 Punkten. Damit erhält die App die volle Punktzahl von 20 Punkten.

Sigmaringen Cityguide:

Die City App zeigt einen Überblick über alle wichtigen Information rund um die Stadt Sigmaringen. Die Benutzung der App ist recht leicht, da die Darstellung mit großen Symbolen auch für Menschen, die weniger auf mobilen Endgeräten unterwegs sind, gut zu bedienen ist. Durch viele Verlinkungen auf die normale Internetseite der Stadt Sigmaringen ist diese App sehr aktuell. Diese Verlinkungen haben aber nicht nur Vorteile: Oft dauert die Weiterleitung auf die Internetseite der Stadt lange - ein Minuspunkt. Schön sind die Panorama-Ansichten verschiedener Orte in und um Sigmaringen. Im großen und Ganzen ist der Mehrwert der App aber nicht immer ersichtlich, da viele der Informationen auch auf der normalen Homepage der Stadt leicht auffindbar sind.

Fazit: Die App ist besonders für Touristen und Kurzurlauber zu empfehlen, da neben Unterkünften, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie oder Spielplätzen für Kinder alles Wichtige und Wissenswerte anschaulich in einer App dargestellt wird. Unsere Bewertung: Bedienbarkeit: 4 von 5 Punkten, Aktualität: 5 von 5 Punkten, lokale Relevanz: 5 von 5 Punkten, Nutzen 4 von 5 Punkten. Mit insgesamt 18 Punkten schneidet so der Sigmaringen City-Guide aber immernoch sehr gut ab.

Mytaxi:

Diese App, die in vielen Städten Deutschlands anwendbar ist, soll dem Nutzer helfen, schnell und eifnach ein Taxi zu bestellen - Natürlich ohne lästiges Suchen nach der Nummer der nächsten Taxizentrale. Die Anmeldung kann über Facebook, Google+ oder intern in der App getätigt werden. Danach erkennt die App über die GPS-Funktion den genauen Standort. Das funktioniert allerdings in Sigmaringen nicht sehr gut, so dass die Abholadrese per Hand eingegeben werden muss. Der Kunde kann dann wie üblich, mit Bargeld oder EC-Karte bei Fahrer zahlen – oder eben direkt über die App. Zusätzlich enthält die App einen Fahrpreisrechner, durch den der Nutzer einen ungefähren Richtwert für die Kosten seiner Taxifahrt bekommen kann.

Fazit: Diese App ist nützlich, um schnell ein Taxi zu bestellen. Besonders praktisch ist auch die Bezahlmöglichkeit über die App, die fehlendes Fahrgeld im Notfall ersetzt. Bewertung: Bedienbarkeit: 3 von 5 Punkten, Aktualität 5 von 5 Punkten, lokale Relevanz 5 von 5 Punkten, Nutzen 5 von 5 Punkten. Insgesamt erhält die App vor allem wegen ihrer Nützlichkeit 18 von 20 Punkten.

Das Örtliche:

Diese App vom gleichnamigen Telefonverzeichnis kann unter anderem in der Nähe befindliche Geldautomaten, Restaurants, Not-Apotheken oder Supermärkte anzeigen. Außerdem hat die App eine Tankkosten-Anzeige, in der die aktuellen Literpreise der in der Nähe befindlichen Tankstellen angezeigt werden. Dieser Service ist zwar praktisch, nützt aber nichts, wenn, wie in unserem Testzeitraum geschehen, die Preisangaben nicht immer stimmen. Die Benutzeroberfläche der App ist nicht sehr anschaulich. Zudem belegt die App sehr viel Speicher - ganze 20 MB - was bei dem großen Angebot an Dienstleistunegn durch die App aber wenig verwunderlich ist.

Fazit: Diese App enthält sehr viele nützliche, lokale Informationen. Durch Ungenauigkeit bei Fakten-Angaben in der App und durch ihre Größe müssen aber Abzüge bei der Bewertung gemacht werden. Unsere Bewertung: Bedienbarkeit 3 von 5 Punkten, Aktualität 3 von 5 Punkten, lokal Relevanz 4 von 5 Punkten, Nutzen 5 von 5 Punkten. Insgesamt erhält die App 15 Punkte.

Blitzer.de:

Diese App soll Autofahrer rechtzeitig vor Blitzern warnen. Die Bedienung der App ist nicht wirklich einfach, da die Benutzeroberfläche auf Anhieb nicht zu überblicken ist. Hat die App schließlich ein GPS-Signal gefunden um den Standort des Autofahrers zu lokalisieren, werden fast ausschließlich feste Blitzer gemeldet. Durch Ton und/oder Vibration werden diese an den Fahrer gemeldet. Mobile Blitzer können von den Benutzern der App gemeldet werden und werden mit Punkten für ein appinternes Ranking vergütet.

Fazit: Diese App ist auf längeren Fahrten sehr gut. Die Verbindung mit dem GPS kostet jedoch Akkulaufzeit. Der Nutzer kann sich nicht darauf verlassen, dass alle Blitzer angezeigt werden, da die mobilen Blitzer erst von einem anderen Autofahrer gemeldet werden müssen. Unsere Bewertung: Bedienbarkeit 3 von 5 Punkten, Aktualität 4 von 5 Punkten lokale Relevanz 2 von 5 Punkten, Nutzen 3 von 5 Punkten. Insgesamt bekommt diese App nur 12 von 20 Punkten.

Lieferando.de:

Lieferando.de ist eine Applikation um sich über das Internet Essen zu bestellen. Der Nutzer kann sich dort aus einer Reihe von Angeboten einen Lieferservice ausuchen. Die verschiedenen Lieferservices können unter Angabe der Postleitzahl gefunden werden. Leider gibt es in und um Sigmaringen kaum ein Restaurant, welches mit dieser Applikation zusammen arbeitet. In Sigmaringen ist nur ein Lieferservice registriert.

Fazit: Im Kreis Sigmaringen unbrauchbar, da leider zu wenig Restaurants von der App registriert sind. In größeren Städten kann die App sehr hilfreich sein. Unsere Bewertung: Bedienbarkeit 3 von 5 Punkten; Aktualität 4 von 5 Punkten, lokale Relevanz 2 von 5 Punkten, Nutzen 2 von 5 Punkten. Im Test schnitt Lieferande wegen des unzureichenden Angebots am schlechtesten App und bekam nur 11 von 20 Punkten.

Im Test schnitten vor allem die lokalen Apps, die direkt für Sigmaringen erstellt wurden, gut ab. Apps, die für Nutzer in ganz Deutschland programmiert wurden, sind in der Region jedoch oft schlecht zu gebrauchen. Hier müssen die App-Emtwickler noch nachbessern.

