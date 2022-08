Lize verabschiedet Kollegen zum Schuljahresende

Schweren Herzens hat das Kollegium des Lize acht Kollegen verabschiedet. Darunter auch die Generationen von Schülern prägenden Lehrer Georg Loges, Gerhard Stumpp und Volker Schmelzle – sie gehen in den Ruhestand. Alle drei haben an der Liebfrauenschule große Fußstapfen hinterlassen, in die es zu treten gilt, so heißt es seitens des Lize in einer Pressemittelung.

Mit dem in Oberhausen geborenen Original Georg Loges verliert die Schule nach 27 Jahren einen kritischen Geist und unangepassten Charakterkopf, der nach Studium der Germanistik und Geschichte zunächst nur als Krankheitsvertretung ans Lize kam. Mit seiner kollegialen Art, seinem trockenen Humor und seinem Fachwissen war er ein geschätzter Kollege und beliebter Lehrer, der zahlreiche Schüler spruchreif zum Abitur führte, der sich aber auch über die reine Unterrichtstätigkeit hinaus für die Schulgemeinschaft engagierte – sei es als streitbarer Kämpfer für die Rechte der Mitarbeiter in der MAV oder als Organisator von „Jugend debattiert“. Über seine Unterrichtstätigkeit hinaus galt sein Interesse besonders dem Ausbau der außerschulischen Lernumgebung.

„Lize-Fundament“ Gerhard Stumpp blickt auf 34 Jahre an der Schule zurück, in denen er viel bewegt hat. Geboren in Ostrach, legte er in Sigmaringen sein Abitur ab und studierte in Freiburg Sport, katholische Religion und Englisch. Nach Referendariat und Nebenlehrertätigkeit sowie nach Einführung der Koedukation wurde er 1988 von den Erlenbader Schwestern am Lize eingestellt. Ob als Mitbegründer von Gomes oder als Reorganisator des Franziskustages: Der Schärfung des religiösen Profils ganz auf Augenhöhe mit den Schülern galt sein Interesse. Für das Lize stellte Gerhard Stumpp auch in anderer Hinsicht einen Glücksfall dar: Sein Denken und Handeln für die Natur und die Erhaltung dieser führte zu einer maßgeblichen (Neu-) Ausrichtung der Schule im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Gründung der Solar- und Umwelt-AG, die Installation von Photovoltaikanlagen und Pelletheizung, der Arbeitskreis Ökofair, die jährliche ÖkoFair-Woche und die Auszeichnung als Fair-Trade-Schule 2017 sind nur einige Beispiele seines freundlichen, aber beharrlichen Strebens und manchmal unnachgiebigen Mahnens für den Erhalt der Schöpfung, so die Schule.

Vollblutkünstler und Englischlehrer Volker Schmelzle betrat nach seinem Studium an Universität und Kunstakademie Stuttgart 1985 das Lize. Der mit 37 Dienstjahren dienstälteste Kollege verstand es auf geniale Weise und nahezu unauffällig, die Schüler für seinen Unterricht zu begeistern und zu kreativen Höhenflügen zu inspirieren. Beachtliche Arbeiten gingen aus seinem Unterricht hervor. Verständnisvoll und unaufgeregt führte er seine Schüler zu hervorragenden Ergebnissen in den Abiturprüfungen. Sein hintergründiger Humor und seine genaue Beobachtungsgabe spiegelten sich in humorvollen und treffsicheren Karikaturen, die die verschiedenen Untiefen des Lehreralltags wie dem Lockdown ironisch kommentierten. Als verantwortungsvoller Taktgeber in der Lehrerband, künstlerischer Müll-Recycler im Kunstraum und hingebungsvoller Leiter der Kunstfachschaft war er beliebter und kreativer Pol im Kollegium und hat sichtbare und hörbare Spuren hinterlassen.

Auch Gemeindereferentin Alexandra Chevalier wurde nach vier Jahren Hospitation und eigenständigem Unterricht in ihren eigentlichen Wirkungsbereich in die Seelsorgeeinheit Laiz verabschiedet. Sie sollte in ihrer Ausbildung zur Gemeindereferendarin Erfahrung im Schulunterricht an beiden Schularten sammeln und entpuppte sich als „wahre Bereicherung“ im religiösen Profil, so die Schule.

Französisch- und Geschichtslehrer Markus Hoffmann, der direkt nach dem Referendariat ans Lize kam und mit seiner freundlichen und zuhörenden Art so gut an die Schule gepasst hatte, verlässt diese „mit einem weinenden Auge“ bereits nach drei Jahren wieder aus familiären Gründen Richtung Baden-Baden. Herzlich verabschiedet wurden auch die unter anderem in der Förderung der ukrainischen Schüler engagierten Referendare Anna Wittner, Mihael Sim und Ariane Müller in Richtung ihrer neuen Wirkungsstätten.