LIZE-Köche legen Gesellenprüfung ab

Zweimal im Jahr nehmen die Abschlussjahrgänge der LIZE-Köche an der externen Gesellenprüfung der IHK Weingarten teil. Die Gymnasiasten nehmen an der Sommerprüfung und die Realschulabsolventen an der Winterprüfung teil. Das waren in diesem Jahr Kara Orth und Magdalena Knoll. Im Sommer gehen dann wieder 12 Prüflinge an den Start. Johannes Rapp hat gleich beide Gelegenheiten genutzt, sich prüfen zu lassen. Letzten Sommer legte er eine hervorragende schriftliche Prüfung ab, bevor er kurz vor der praktischen Prüfung einen schweren Verkehrsunfall hatte. Zusammen mit den Mädels kann er sich jetzt auch Koch-Geselle nennen und sein begonnenes Studium fortsetzen.

Kara ist von der Martinsstube in Mengen und Magdalena von der Kleber Post in Bad Saulgau übernommen worden. Beide Betriebe haben die Liebfrauenschülerinnen über Jahre als Praktikanten und im Endspurt auf die Prüfung intensiv begleitet. Ebenso wie Johannes im Hirsch in Ostrach.