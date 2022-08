Lize-Gartenschau kombiniert Projekttage und Schulfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Graue Betonmauern waren einmal, zumindest an etlichen Ecken auf dem Gelände der Liebfrauenschule. Der an drei Projekttagen durch kreative Schüler- und Lehrerhände umgestaltete Außenbereich präsentierte sich am anschließenden Schulfest in buntem Gewand: Neubepflanzung alter und zuvor ungenutzter Beete, Graffiti mit Helden der Kindheit von Biene Maja bis Wickie, selbstgebaute Palettenmöbel, ein neues Hochbeet im Schulgarten, entsumpfter Schulteich und gebastelte Gartendekoration – das Endergebnis konnte sich sehen lassen.

Was Anfang des Schuljahres als reine Feststellung begann, dass es draußen zu wenig Sitzmöglichkeiten gäbe, entwickelte sich zum ambitionierten Plan, den Außenbereich insgesamt einer Schönheitskur zu unterziehen. Initiatorin Laure Soccard fand in Esther Eberlein und Kathrin Auer engagierte Mitorganisatorinnen, um diese Mammutaufgabe zu stemmen. Denn es sollte nicht nur das Schulgelände zu einer neuen Wohlfühlzone gestaltet, sondern auch ein kindgerechtes Programm für das Schulfest auf die Beine gestellt werden. Und dies alles musste dem Thema „Lize-Gartenschau“ gerecht werden. Es gelang. Neben dem Angebot von regionalen Köstlichkeiten an Lehmbackofen und im Café wurden unter anderem Blütenbrötchen angeboten, luden ein Flohmarkt und ein Gartendeko-Verkauf zum FairTrade für das Kenia-Projekt der Schule ein. Selbstgemachte Seifen und Windlichter, bemalte Fliesen, selbstgebaute Vogelhäuser, ja sogar die neue Ausgabe der Schülerzeitung standen ganz unter dem Motto.

Auch das Wetter spielte mit. Bogenschießen, Barfußpark, Tombola, Stop-Motion-Werkstatt, Hindernisparcour, Sinnespfad und Streichelzoo gehörten zu den vielfältigen Angeboten im Lize-Garten. Ein abwechslungsreiches Programm in der LIZARENA mit Schülerband, Chor, Lehrerband, Tanzstudio Sigmaringen, Theater-AG, Percussionisten sowie Zumba zum Mitmachen ergänzte das Outdoor-Angebot.

Auch die Fahrrad-Aktion des AK ÖkoFair war an diesem Tag ein Erfolg: 80 Personen reisten mit dem Fahrrad an und konnten dabei nicht nur etwa 62 kg C02 einsparen, sondern auch den neu entstandenen Fahrrad-Parkplatz einweihen. Die drei Organisatorinnen sind sich einig: „Dieses Highlight nach drei grauen Corona-Jahren war nur möglich durch Teamwork. Und es hinterlässt dauerhafte Spuren an der Schule. Das macht Lust auf weitere hoffnungstiftende Aktionen, um das Schulleben am Lize noch bunter zu machen.“