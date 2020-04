Live-Diskussion: Die „Schwäbische“ bringt Fachleute aus der Region zusammen

Nach der Entscheidung die Schulen ab 4. Mai peu à peu zu öffnen und die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Beschränkungen ebenfalls langsamer als gedacht zu lockern, ergeben sich viele Fragen, die zu klären sind. Aus diesem Grund hat die „Schwäbische Zeitung“ eine Gesprächsrunde organisiert, die am Freitag ab 18 Uhr auf der Seite schwaebische.de übertragen wird.

Von politischer Seite haben Landrätin Stefanie Bürkle und Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm zugesagt. Der Leiter des staatlichen Schulamts, Gernot Schultheiß, wird über die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen Auskunft geben können. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Peter Jany, kennt sich in Belangen aus, die die wirtschaftliche Wiederbelebung des Landes betreffen.

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer ist für die Überwachung der Kontaktbeschränkungen verantwortlich, er kann einen Überblick geben, wie die Menschen in seinem Zuständigkeitsbereich, den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis, die Maßnahmen einhalten.

Die Gesprächsrunde kann im live im Internet verfolgt werden. Wer am Freitagabend keine Zeit hat, kann sich die Runde auch später auf schwaebische.de ansehen.

In erster Linie veranstalten wir die Runde für unsere Leser. „Da sich im Zusammenhang der Lockerung der Beschränkungen viele Fragen ergeben werden, wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, die Fragen zu stellen“, sagt der Sigmaringer Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“, Michael Hescheler. Am besten, Sie schicken uns Ihre Fragen direkt per Mail. Siehe Kontaktkasten am Ende des Artikels.

Das Internet macht es möglich, dass die Gesprächsrunde trotz der Corona-Krise stattfinden kann. Die beiden politischen Vertreter Stefanie Bürkle und Marcus Ehm werden im Sigmaringer Studio von Bild und Ton die Fragen unserer Leser beantworten. „Das Studio ist so weitläufig, dass wir die Abstandsregeln selbstverständlich eingehalten werden“, sagt der Sigmaringer Lokalchef der „Schwäbischen Zeitung“, der die Runde organisiert hat und moderiere wird. Als Moderator ist er der dritte Teilnehmer, der sich im Studio befindet.

Über das Internet zugeschaltet werden die beiden weiteren Gesprächspartner: IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Jany, Polizeichef Uwe Stürmer und der leitende Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß. „Viel beschäftige Politiker wie Landrätin Bürkle haben zurzeit einen übersichtlichen Terminkalender“, so die Beobachtung von Redaktionsleiter Hescheler. Nur deshalb sei es möglich gewesen, innerhalb eines Tages und so kurzfristig einen Termin für die Runde zu finden.

Also: Freitag, 17. April, 18 Uhr, Gesprächsrunde zur aktuellen Corona-Situation. Unbedingt vormerken.