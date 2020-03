Live am Sonntag: Video-Gottesdienst aus der Sigmaringer Kirche St. Johann

Am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in die Kirche? Das lassen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aktuell nicht zu. Doch die Kirchen der Region wollen ihre Mitglieder trotzdem erreichen.

Die Kirche St. Johann in Sigmaringen feiert am Sonntagmorgen Gottesdienst - im Video-Livestream. Ab 9.30 Uhr finden Sie den Stream auf dieser Seite. Es sollen vor allem die Kranken und Älteren im Vordergrund stehen. Deswegen wird Pastoralreferent Hermann Brodmann als Seelsorgeverantwortlicher für die Vincenz von Paul GmbH die Ansprache halten. In den Fürbitten beten die Gläubigen besonders für die Kranken in den Corona-Krisengebieten.

Die Fürbitten werden auf Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch gesprochen.