Literarische Herbstauslese mit Dorothée Grütering

Sie wissen nicht, was Sie an grauen Herbst- und Wintertagen lesen sollen? Kein Problem: Im Rahmen von „Sigmaringen liest" ist am 24. Oktober die Literaturreferentin Dorothée Grütering zu Gast. Grütering nimmt die Veranstaltungsbesucher mit auf eine Reise in die Welt der Neuerscheinungen und stellt ihnen ausgewählte Romane, Biografien und Sachbücher vor. So lernen die Besucher nicht nur Autoren kennen, die ihnen bisher ungeläufig waren. Sie haben vielleicht auch Lust, einmal ganz andere Bücher zur Hand zu nehmen. Beginn des literarischen Informationsabend im Bildungszentrum Gorheim ist 19.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf zu 6 Euro bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen oder an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen sind auch auf www.sigmaringen-liest.de erhältlich.